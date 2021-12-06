Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева депортируют из РФ за нарушение миграционного законодательства. Его задержали после видео с опасной ездой в центре Москвы

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Останкинский суд Москвы решил выдворить за пределы России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, гражданина Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС.

Чоршанбиева признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Суд мог разрешить ему покинуть страну самостоятельно, однако принял решение о принудительной депортации — до этого момента Чоршанбиев будет находиться в центре временного содержания иностранцев.

Суд также оштрафовал Чоршанбиева на пять тысяч рублей.

26-летний Чоршанбиев был задержан 3 декабря, после того как на МКАДе его остановили сотрудники ГИБДД. У него не было действующих в России прав, а также полиса ОСАГО. Незадолго до этого в инстаграме Чоршанбиева с 417 тысячами подписчиков появилось видео, на котором он нарушает правила дорожного движения.

Чоршанбиев — известный в России боец так называемого поп-ММА. В этом виде спорта бои в основном проводятся между непрофессиональными участниками, а успешными бойцы становятся не за счет спортивной техники, а за счет зрелищности своих выступлений.

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