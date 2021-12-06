12 песен группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» включили в список экстремистских материалов

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Министерство юстиции России включило 12 песен панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» в список экстремистских материалов.

После обновления в списке экстремистских материалов находятся 19 песен и пять видеозаписей группы, а также один текст песни. В предыдущий раз песни группы вносили в список в феврале 2019 года.

«Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» — группа из Твери, участники которой определяют собственное творчество как «радикальный политический хардкор».

Как сообщал информационно-аналитического центра , в мае 2017 года 61-летний житель Чебоксар Владимир Авдеев получил два с половиной года условного срока после того, как репостнул запись о том, что три песни панк-группы внесли в реестр экстремистских материалов; к посту были прикреплены композиции.

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