В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 13 человек

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии, сообщает BBC News.

Еще 57 человек пострадали. Многие из них получили серьезные ожоги из-за выброса горящей лавы.

Вулканический пепел покрыл 11 деревень в округе Лумаджанг, входящем в состав провинции Восточная Ява. Из этого района эвакуировали более 900 человек.

Извержение вулкана началось в субботу, 4 декабря. Власти установили запретную зону в радиусе пяти километров от кратера вулкана. Авиакомпании изменили маршруты из-за облака пепла, которое может подняться на высоту 15 тысяч метров.

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