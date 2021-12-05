В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 13 человек
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По меньшей мере 13 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии, сообщает BBC News.
Еще 57 человек пострадали. Многие из них получили серьезные ожоги из-за выброса горящей лавы.
Вулканический пепел покрыл 11 деревень в округе Лумаджанг, входящем в состав провинции Восточная Ява. Из этого района эвакуировали более 900 человек.
Извержение вулкана началось в субботу, 4 декабря. Власти установили запретную зону в радиусе пяти километров от кратера вулкана. Авиакомпании изменили маршруты из-за облака пепла, которое может подняться на высоту 15 тысяч метров.