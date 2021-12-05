Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

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Кинопродюсер, создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на его жену.

Михаил Терещенко / ТАСС

16 ноября Марка Рудинштейна госпитализировали. Он находился в реанимации. В конце ноября ТАСС сообщил, что он перенес инфаркт.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер и кинокритик. Он известен как создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», а также организатор кинопремии «Золотой овен». Среди фильмов с его участием — мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время».