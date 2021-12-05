Туристов, привитых «Спутником V», пустят в Саудовскую Аравию
Источник: sputnikvaccine.com
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Власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», начиная с 1 января 2022 года, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
При въезде в Саудовскую Аравию людям, привитым «Спутником», предстоит пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.
В РФПИ считают, что принятое решение позволит верующим совершить паломничество в Мекку и Медину.