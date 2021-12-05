Туристов, привитых «Спутником V», пустят в Саудовскую Аравию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», начиная с 1 января 2022 года, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При въезде в Саудовскую Аравию людям, привитым «Спутником», предстоит пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В РФПИ считают, что принятое решение позволит верующим совершить паломничество в Мекку и Медину.

Читайте также

Заразившиеся «дельтой» в пять раз реже попадают в больницу, если вакцинировались «Спутником V» И это не обещания разработчиков, а результат независимого (и поэтому очень важного) исследования ученых

Читайте также

Заразившиеся «дельтой» в пять раз реже попадают в больницу, если вакцинировались «Спутником V» И это не обещания разработчиков, а результат независимого (и поэтому очень важного) исследования ученых

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой