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«Медуза», я с тобой

Туристов, привитых «Спутником V», пустят в Саудовскую Аравию

Источник: sputnikvaccine.com

Власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», начиная с 1 января 2022 года, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

При въезде в Саудовскую Аравию людям, привитым «Спутником», предстоит пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В РФПИ считают, что принятое решение позволит верующим совершить паломничество в Мекку и Медину.

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«Медуза», я с тобой
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