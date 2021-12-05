Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла кубок Дэвиса

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Российские теннисисты обыграли хорватов в финале кубка Дэвиса, который проходил в Мадриде. В первом матче Андрей Рублев победил Борну Гойо в двух сетах — 6:4, 7:6. Даниил Медведев также в двух сетах был сильнее Марина Чилича — 7:6, 6:2.

Андрей Рублев празднует победу в финале Oscar J. Barroso / AFP / ZUMA / Scanpix / LETA

Российские теннисисты завоевывают кубок Дэвиса в третий раз в истории. Предыдущий раз сборная Россия побеждала в финале кубка Дэвиса в 2006 году, . Тогда теннисисты из России обыграли сборную Аргентины. Первый кубок Дэвиса россияне выиграли в 2002 году в финале против команды Франции.

Обладателями кубка в 2021 году, помимо Рублева и Медведева, стали Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Евгений Донской и капитан команды Шамиль Тарпищев.

Даниил Медведев и Шамиль Тарпищев Susana Vera / Reuters / Scanpix / LETA

На пути к финалу россияне обыграли на групповом этапе команды Испании и Эквадора, а в плей-офф — Швеции и Германии.

Из-за санкций WADA российские теннисисты играли не под национальным флагом, а под флагом Федерации тенниса России.

Мужская и женская сборные России по теннису выиграли все турниры в 2021 году. В январе мужчины обыграли итальянцев в финале ATP Cup, а женщины в ноябре победили сборную Швейцарии в финале кубка Билли Джин Кинг.

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