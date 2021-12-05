Магнус Карлсен выиграл восьмую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего в восьмой партии матча за звание мирового чемпиона. Россиянин играл черными фигурами.

Общий счет матча стал 5-3 в пользу Карлсена. До этого норвежец выиграл шестую партию, а остальные закончились ничьей.

Девятая партия из 14 пройдет 7 декабря. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч за звание чемпиона мира может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк.

Читайте также

От матча за звание чемпиона мира по шахматам ждут зрелища, но большинство партий, скорее всего, опять сыграют вничью. Проблема в формате турнира

Читайте также

От матча за звание чемпиона мира по шахматам ждут зрелища, но большинство партий, скорее всего, опять сыграют вничью. Проблема в формате турнира

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой