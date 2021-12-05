Компания Дональда Трампа привлекла миллиард долларов на создание соцсети

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Компания Trump Media & Technology Group (TMTG) бывшего президента США Дональда Трампа, которая создает собственную социальную сеть Truth Social, сообщила, что получила больше одного миллиарда долларов от группы институциональных инвесторов. Их имена не раскрываются.

«Один миллиард долларов — это важный сигнал для о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social — платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии», — заявил Дональд Трамп.

TMTG получит деньги после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition, с помощью которой Трамп собирается вывести свою медиакомпанию на биржу.

В октябре команда Дональда Трампа объявила, что в первом квартале 2022 года будет запущена соцсеть Truth Social, призванная «дать голос всем». Ее созданием занимается компания TMTG, которая собирается противостоять «консорциуму либеральных медиа» и крупным технологическим компаниям, говорили представители Трампа.

В октябре хакеры взломали соцсеть Truth Social, которая пока не доступна для пользователей, и создали в ней ненастоящий аккаунт Дональда Трампа.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом здание Конгресса, в результате чего погибли пять человек. Соцсети сочли, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.

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