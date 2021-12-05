Bloomberg: Лавров и Блинкен вступили в словесную перепалку на дипломатическом ужине. Обсуждали события в Украине в 2014 году

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен поспорили на повышенных тонах из-за событий в Украине, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова анонимных источников.

Лавров и Блинкен устроили словесную перепалку 1 декабря в Стокгольме на торжественном ужине перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На ужине присутствовали десятки дипломатов из других стран.

По данным Bloomberg, Сергей Лавров заявил, что смена власти в Украине в 2014 году произошла в результате государственного переворота. Он также сказал, что НАТО и Евросоюз подавляют инакомыслие и пытаются запугать Россию.

Энтони Блинкен в ответ заявил, что в 2014 году силы, подконтрольные тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, убили более 100 мирных демонстрантов. Глава Госдепа США также добавил, что НАТО — это оборонительный союз.

На следующий день после ужина, 2 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «сказочными новостями» сообщения о том, что Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина».

Спор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена произошел на фоне сообщений о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину в начале 2022 года. Российские власти ранее утверждали, что никакого вторжения не планируется, а Россия никому не угрожает.

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