Умерла актриса Нина Ургант

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Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

Юрий Белинский / ТАСС

Нина Ургант умерла в Петербурге, у себя дома, уточняет «Фонтанка», ссылаясь на Александринский театр.

В разные годы Нина Ургант служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Александринском театре в Петербурге. В последнем театре она проработала несколько десятилетий и сыграла больше 30 ролей.

В 1954 году Нина Ургант дебютировала в кино, а первую заметную роль сыграла в 1962 году в фильме «Вступление», за что получила специальный приз Венецианского кинофестиваля. Нина Ургант снялась более чем в 70 фильмах. Она известна по ролям в фильмах «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Мать и мачеха», «Сыновья уходят в бой».

Нина Ургант — мать актера Андрея Урганта и бабушка телеведущего Ивана Урганта.

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