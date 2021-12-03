«На холодном полу лежали 40 минут». Священник из Калуги рассказал, как полиция ворвалась на конференцию протестантских церквей

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В подмосковном городе Раменское полицейские пришли на пасторскую конференцию протестантских церквей «Новое поколение». Об этом пишет со ссылкой на видео пастора из Калуги Альберта Раткина.

По словам Раткина, в конференции принимали участие от 100 до 200 человек — представители как зарегистрированных, так и незарегистрированных религиозных организаций.

«ОМОН залетел с автоматами. Положили, как преступников, лицом вниз. Кого-то побили, парня-гитариста. <…> На холодном полу лежали 40 минут», — зачитал сообщения очевидцев Раткин.

По его словам, у участников конференции переписывали данные, снимали отпечатки пальцев и склоняли их к тому, чтобы заявить, что на конференции «якобы шли выборы нового руководства».

Как минимум часть участников конференции задержали. Позднее Раткин сообщил, что задержанных стали отпускать.

В августе 2021 года Генпрокуратура России объявила «нежелательными» церкви «Новое поколение» в Латвии и Украине.

В 2017 году Верховный суд России объявил «Свидетелей Иеговы» «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. После этого сотни верующих стали фигурантами уголовных дел.

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