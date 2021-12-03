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«Медуза», я с тобой

Минюст объявил «иностранными агентами» еще четырех журналистов и организацию по защите прав призывников

Источник: Meduza

Министерство юстиции России включило в список СМИ — «иностранных агентов» четырех журналистов — Регину Хисамову, Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву.

Андрей Григорьев и Алина Григорьева — сотрудники издания Idel.Реалии, сообщил «Медузе» их знакомый. Регина Хисамова, по информации на ее странице в VK, также работает в этом издании. Регина Гималова работала в «Idel.Реалии» ранее.

Кроме того, в реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов» включили правозащитную группу «Гражданин.Армия.Право», которая защищает права призывников, военнослужащих и тех, кто проходит альтернативную службу.

Idel.Реалии— медиапроект Татаро-Башкирской службы Радио Свобода о Поволжье. Был открыт в августе 2016 года. Признан иностранным агентом.

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«Медуза», я с тобой
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