Meta запустила глобальный сервис для защиты от порномести

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Компания Meta — владелец Facebook и Instagram — объявила о запуске проекта StopNCII.org для борьбы с распространением интимных фото и видео без согласия изображенных на них людей. Об этом сообщается в блоге компании.

Сервис разработан совместно с организацией Revenge Porn Helpline, которая занимается помощью пострадавшим от порномести. В Meta называют его «первой глобальной инициативой такого рода, которая безопасно помогает людям, опасающимся, что их интимные изображения могут быть распространены без их согласия».

Принцип работы сервиса следующий: пользователю нужно будет выбрать на своем устройстве обнаженные фото, после чего StopNCII.org преобразует их в уникальный хэш-код, который будет передан компаниям, участвующим в программе. Они будут искать совпадения с хэшем на своих сайтах и удалять их. Доступа к самим фото у компаний не будет — StopNCII.org подчеркивает, что при создании хэша они будут сканироваться прямо с устройства пользователя и не загружаться на ее сервера.

Разработчики признают, что сервис поможет только в случае публикации неотредактированных фотографий.

В 2017 году Facebook запустила программу борьбы с порноместью в Австралии. Тогда пользователям предлагалось пересылать самим себе интимные фотографии, которые, как они предполагали, могли бы быть использованы в качестве порномести. Перед преобразованием в хэш-код их могли просматривать модераторы.

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