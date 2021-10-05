Умер режиссер фильма «Бумбараш» Николай Рашеев

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Режиссер и сценарист Николай Рашеев, снявший, в числе прочего, фильм «Бумбараш» умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киноведа Сергея Трымбача.

Рашеев с 1971 года работал на киностудии имени А. Довженко, где снял большинство своих фильмов, включая «Королей и капусту» и самую известную работу — «Бумбараш».

«Бумбараш» (1971) — музыкальный фильм по мотивам произведений Аркадия Гайдара, главную роль в ленте сыграл Валерий Золотухин.

«Бумбараш», пишет в некрологе Сергей Трымбач, сделал Рашеева знаменитым, «любимцем как массового зрителя, так и рафинированных киноэстетов». «Однако же не украинских культначальников. Запуская новый фильм Рашеева, его непременно предупреждали: только без „Бумбарашей“».

Рашеев был удостоен призов за режиссуру на телефестивале в Ташкенте в (1973 году за «Бумбараш») и на Фестивале сатиры и юмора в Габрово (в 1989 году за «Любовь к ближнему»).