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Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физике. Половину награды получили Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли и надежный анализ глобального потепления», вторую половину — Джорджо Паризи «за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет».

По традиции, имена лауреатов премии по физике объявили и на русском языке.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили Роджеру Пенроузу — за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а также Андрее Гез и Райнхарду Генцелю — за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Нобелевская неделя традиционно началась с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

6 октября Нобелевский комитет объявит имена обладателей премии по химии, 7 октября — по литературе, а 8 октября назовут лауреата премии мира, Нобелевская неделя закончится 11 октября, когда станут известны лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции.

Нобелевские лауреаты 2021 года

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой