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Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы — Windows 11, пишет TJournal со ссылкой на Microsoft.

Среди главных новшеств Windows 11 — панель «Пуск» в центре экрана вместо левой нижней панели, поддержка приложений для Android, новые возможности для игр и улучшенная система безопасности.

Новые устройства с Windows 10 уже сейчас можно обновить до Windows 11. Для более старых устройств обновление станет доступно позже. Планируется, что все обладатели Windows 10 смогут перейти на новую ОС к середине 2022 года.

Microsoft представила Windows 11 в июне. Корпорация заявила, что это «самая защищенная» операционная система семейства, которая, кроме этого, при выполнении большинства задач работает быстрее Windows 10.

Предыдущая версия операционной системы Windows — Windows 10 — вышла в 2015 году. Ежегодно Microsoft выпускала для нее по два обновления.

Перерыв в шесть лет между выходом двух ОС стал самым длительным за все время существования семейства Windows.

Windows 10 будет поддерживаться до 24 октября 2025 года.

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