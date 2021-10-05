Microsoft выпустила Windows 11 — с панелью «Пуск» в центре экрана
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Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы — Windows 11, пишет TJournal со ссылкой на Microsoft.
Среди главных новшеств Windows 11 — панель «Пуск» в центре экрана вместо левой нижней панели, поддержка приложений для Android, новые возможности для игр и улучшенная система безопасности.
Новые устройства с Windows 10 уже сейчас можно обновить до Windows 11. Для более старых устройств обновление станет доступно позже. Планируется, что все обладатели Windows 10 смогут перейти на новую ОС к середине 2022 года.
Microsoft представила Windows 11 в июне. Корпорация заявила, что это «самая защищенная» операционная система семейства, которая, кроме этого, при выполнении большинства задач работает быстрее Windows 10.
Предыдущая версия операционной системы Windows — Windows 10 — вышла в 2015 году. Ежегодно Microsoft выпускала для нее по два обновления.
Перерыв в шесть лет между выходом двух ОС стал самым длительным за все время существования семейства Windows.
Windows 10 будет поддерживаться до 24 октября 2025 года.