«Коммерсант» рассказал об ограничении поставок батончиков Bounty. Из-за дефицита кокосовой стружки в мире

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Российская структура американской корпорации Mars уведомила контрагентов о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Mars.

Причиной назван повышенный спрос на батончики Bounty в начале года и ограничение поставок сырья. В Mars рассчитывают, что запасы Bounty на складах компании будут восстановлены к середине октября, сказано в письме.

Два источника «Коммерсанта» рассказали, что причиной ограничения поставок кондитерских изделий Bounty стала нехватка кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса.

Один из собеседников издания заявил, сославшись на неформальные разговоры с менеджерами Mars, что сложности с поставками Bounty могут продлиться до 2022 года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы. При этом она добавила, что дефицита Bounty в магазинах не ожидается.

Mars — американский производитель пищевых продуктов, который владеет, в числе прочего, брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, M&Mʼs. Продукция Mars не только импортируется в Россию, но производится на нескольких заводах на территории страны.

По оценкам британской компании по исследованию рынка Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России. Таким образом, его продажи можно оценить примерно в 4,98 миллиарда рублей. Вся выручка Mars в России в 2020 году составила 139,5 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

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