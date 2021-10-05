Дональд Трамп впервые за 25 лет не попал в список богатейших американцев

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45-й президент США Дональд Трамп впервые за 25 лет не попал в список 400 богатейших американцев, ежегодно составляемый журналом Forbes.

Состояние Трампа журнал оценил в 2,5 миллиарда долларов, за время пандемии оно сократилось на 600 миллионов. До попадания на нижнюю ступень нынешнего рейтинга Трампу не хватило 400 миллионов.

Первое место в списке занял основатель Amazon Джефф Безос (201 миллиард), второе — глава Tesla и SpaceX Илон Маск (190,5 миллиарда), третье — создатель Facebook Марк Цукерберг (134,5 миллиарда).

В 2020 году Трамп занимал 339-е место в списке самых богатых людей США. Бизнесмен стал резко терять позиции сразу после избрания на пост президента — если в 2016 году он занимал 156-е место, то годом спустя — уже 248-е.

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