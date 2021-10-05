45 стран ОЗХО направили России вопросы по отравлению Навального. Москва должна ответить в течение 10 дней

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45 стран, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально направили России вопросы об отравлении политика Алексея Навального в августе 2020 года.

Передача вопросов приурочена к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО. Суть вопросов не уточняется.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, Россия должна предоставить ответ в течение десяти дней.

В октябре 2020 года эксперты ОЗХО подтвердили ранее полученные специалистами из Германии выводы, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

В декабре 2020 года и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из сотрудников, фигурировавших в расследовании, и тот фактически признал свое участие в операции по отравлению.

Россия последовательно отрицает причастность к отравлению Навального. В Кремле заявляли, что анализы, взятые у политика, пока он находился в Омске, не показали наличия отравляющих веществ.

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