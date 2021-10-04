Задержан бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Его заподозрили в получении взяток от похоронного агентства

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Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает управление СК по Приморскому краю.

В отношении Гуменюка возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Решается вопрос о его заключении под стражу.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Гуменюк получил 19,5 миллиона рублей от муниципальной похоронной службы Владивостока «Некрополь» «за общее покровительство при оказании похоронных услуг».

Олег Гуменюк возглавил Владивосток в декабре 2018 года. До этого он был руководителем хозяйственного управления администрации Приморского края. Гуменюк ушел в отставку в мае 2021 года, после критики со стороны вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Бывшего директора похоронного агентства «Некрополь» Игоря Бобынина в 2018 году приговорили к двум годам условно по делу о мошенничестве. В 2019 году Бобынина обвинили также в получении взяток на 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на кладбищах Владивостока. В мае 2021 года у Гуменюка прошли обыски в связи с этим делом, тогда он находился в статусе свидетеля.

Гуменюк не первый бывший мэр Владивостока, которого заподозрили в коррупции. Игоря Пушкарева, возглавлявшего город с 2008 по 2017 год, приговорили к 15 годам в колонии и штрафу в 500 миллионов рублей по обвинению о злоупотреблении служебным положением при исполнении госконтрактов на ремонт дорог. Бывшие мэры Владивостока Юрий Копылов и Владимир Николаев получили условные сроки по делам о коррупции.

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