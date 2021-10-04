В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс

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Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в дорожной аварии. Ему было 75 лет. Полиция подтвердила гибель Вилкса шведскому телеканалу SVT.

ДТП произошло 3 октября на трассе возле городка Маркарюд на юге Швеции. Автомобиль, в котором находился Вилкс и двое охранявших его офицеров полиции, столкнулся с грузовиком. Обе машины загорелись.

Охранники Вилкса погибли вместе с ним. Водитель грузовика попал в больницу.

Полиция заявила, что обстоятельства аварии пока неизвестны до конца. Но по предварительным данным, нет оснований предполагать, что в ДТП участвовал кто-то еще.

Ларс Вилкс получил известность в 2007 году, когда шведская региональная газета Nerikes Allehanda опубликовала его карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда с телом собаки.

Публикация карикатуры вызвала возбуждение в мусульманском мире. Премьер-министр Швеции встречался с послами мусульманских стран, чтобы разрешить конфликт. Террористическая организация «Аль-Каида» назначила награду в 100 тысяч долларов за убийство Вилкса. На него было совершено несколько нападений. С 2010 года художник постоянно находился под охраной полиции.

Карикатура Вилкса была напечатана в Nerikes Allehanda вскоре после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Дании. Их автором был датский художник Курт Вестергор. Его работы вызвали протесты мусульман по всему миру, он также находился под постоянной охраной полиции. Вестергор умер летом 2021 года в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.