В Саратове на полицейского завели дело за майнинг криптовалюты в здании МВД

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Управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении саратовского полицейского, майнившего криптовалюту в здании МВД.

По версии следствия, инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД майнил криптовалюту в служебном помещении с декабря 2020 года по июль 2021 года. Майнинг привел к переплате за электроэнергию в размере 231 тысячи рублей.

В официальном пресс-релизе СК имя полицейского не называется; Baza пишет, что его зовут Сергей Токарев, он капитан полиции. По результатам служебной проверки, пишет издание, его уволят.

Дело против полицейского возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

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