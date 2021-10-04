В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих компании мессенджера WhatsApp и Instagram произошел сбой.

Проблемы наблюдаются как с доступом к приложениям, так и к десктопным версиям Facebook и Instagram.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер.

Причины сбоя пока неясны. В компаниях заявили, что работают над восстановлением доступа.

Из-за сбоя у Facebook, Instagram и WhatsApp пользователи начали массово переходить на другие соцсети и мессенджеры — это привело к замедлениям работы других крупных сервисов, в том числе Twitter, Telegram и YouTube.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой