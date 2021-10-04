ТНТ показал поцелуй двух мужчин в юмористическом шоу «Игра». Депутаты Госдумы пообещали обратиться в прокуратуру

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Два депутата Госдумы заявили, что готовятся обратиться в прокуратуру из-за поцелуя двух мужчин, показанного в юмористическом шоу «Игра» на канале ТНТ. Об этом сообщает «Подъем».

Эпизод шоу, в ходе которого несколько команд комиков борются за 30 миллионов рублей, вышел в эфир вечером 3 октября. В номере команды «Камызяки» была показана сценка со свадьбой: комик Денис Дорохов в женском платье играл невесту, в конце номера он встал на колени и поцеловался с Александром Панекиным, который играл жениха.

В эфире ТНТ показали около двух секунд поцелуя; пользователи соцсетей отметили, что в реальности он длился намного дольше.

Депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что в связи с показом этой сцены обратится в прокуратуру, чтобы она дала оценку эпизоду, выразив мнение, что «показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства». «Нам крайне важно, чтобы наши дети не смотрели такие элементы шоу, которые, может, для какой-то аудитории являются юморными, но они позиционируют не нашу культуру и подрывают наши национальные и конституционные основы», — сказал Романов изданию «Подъем».

Также о возможности обращения в надзорные органы заявил депутат Анатолий Выборный, подчеркнув, что у него «вызывает беспокойство популяризация таких вещей». Обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор также пообещала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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