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Первую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять газом. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2.

Как пояснили в компании, нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.

На второй нитке газопровода сейчас продолжаются пусконаладочные работы.

Одновременно власти Дании сообщили, что оператор газопровода выполнил все необходимые условия для его ввода в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год.

Газопровод «Северный поток— 2» поможет России диверсифицировать свои поставки газа в Европу, которые сейчас в основном идут через Украину.

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