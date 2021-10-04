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«Медуза», я с тобой

«Северный поток — 2» начали заполнять газом

Источник: Nord Stream 2

Первую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять газом. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2.

Как пояснили в компании, нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. 

На второй нитке газопровода сейчас продолжаются пусконаладочные работы. 

Одновременно власти Дании сообщили, что оператор газопровода выполнил все необходимые условия для его ввода в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. 

Газопровод «Северный поток— 2» поможет России диверсифицировать свои поставки газа в Европу, которые сейчас в основном идут через Украину.

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