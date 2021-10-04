Путин назначил главой Владимирской области депутата от «Единой России». Губернатором Тамбовской области стал замминистра строительства

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Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Владимирской области депутата от «Единой России» Александра Авдеева. До прихода в Госдуму Авдеев был мэром города Обнинск в Калужской области.

Член ЛДПР Владимир Сипягин, возглавлявший регион с октября 2018 года, досрочно сложил полномочия в связи с переходом в Госдуму. Путин отставку Сипягина принял.

Также президент РФ принял отставку Александра Никитина, возглавлявшего с 2015 года администрацию Тамбовской области. Врио главы региона назначен Максим Егоров — замминистра строительства и ЖКХ. Чем собирается заняться Никитин после отставки, пока не уточняется.

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