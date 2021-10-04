Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования рецепторов температуры и прикосновения

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В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первыми, по традиции, объявляют обладателей Нобелевской премии по физиологии и медицине. В этом году ее присудили работающим в США Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

5 октября станет известно, кому вручат Нобелевскую премию по физике, 6 октября — по химии, 7 октября — по литературе, а 8 октября назовут лауреата премии мира, 11 октября объявят обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Обычно Нобелевских лауреатов лично поздравляет король Швеции в Стокгольме (кроме обладателей премии мира, которых чествуют в Осло). Однако из-за пандемии коронавируса торжественной церемонии и банкета в 2021 году, как и год назад, не будет. Награждение лауреатов пройдет в онлайн-формате.

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