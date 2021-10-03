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«Медуза», я с тобой

В России снова рекордная смертность от ковида. Число заболевших в Москве — максимальное с середины июля

Источник: Коронавирус. Оперштаб Москвы

За последние сутки в России умерли 890 пациентов с коронавирусом — это максимальное число за все время пандемии.

Всего по стране зафиксировано 25769 новых случаев коронавируса — на 550 больше, чем днем ранее. В Москве заболели 4294 человека. Суточная заболеваемость в городе выросла на 6,5% и достигла значений середины июля.

В Санкт-Петербурге заболели 2463 человека, в Московской области — 1646 человек.

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