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За последние сутки в России умерли 890 пациентов с коронавирусом — это максимальное число за все время пандемии.

Всего по стране зафиксировано 25769 новых случаев коронавируса — на 550 больше, чем днем ранее. В Москве заболели 4294 человека. Суточная заболеваемость в городе выросла на 6,5% и достигла значений середины июля.

В Санкт-Петербурге заболели 2463 человека, в Московской области — 1646 человек.

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