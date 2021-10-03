В приюте в подмосковном Чехове отравились около 150 собак, 16 из них погибли

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В приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове произошло массовое отравление собак. Создатель и директор приюта Валентина Силич рассказала ТАСС, что пострадали около 150 животных, 16 из них умерли, еще 60 находятся в тяжелом состоянии.

Причиной гибели собак, по мнению Силич, стал некачественный корм, который поставили приюту с большой задержкой в конце сентября. Это корм Happy Lunch, который производят на заводе компании «Наш город» в Ступино, рассказали сотрудники приюта. По их словам, поставщик пообещал заменить корм.

В приют вызвали врачей из городских ветеринарных служб. «Благодаря им большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — сказала директор приюта.

Точная причина отравления пока не установлена, добавила Силич. Результаты экспертизы будут готовы не раньше 5 октября. В связи с отравлением собак прокуратура Чехова начала проверку.

Осторожно! Это видео может вас шокировать Все равно хочу увидеть Округ отказал в помощи умирающим животным. Массовая гибель собак Лохматая Душа Валентины Силич