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«Медуза», я с тобой

В приюте в подмосковном Чехове отравились около 150 собак, 16 из них погибли

Источник: ТАСС

В приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове произошло массовое отравление собак. Создатель и директор приюта Валентина Силич рассказала ТАСС, что пострадали около 150 животных, 16 из них умерли, еще 60 находятся в тяжелом состоянии.

Причиной гибели собак, по мнению Силич, стал некачественный корм, который поставили приюту с большой задержкой в конце сентября. Это корм Happy Lunch, который производят на заводе компании «Наш город» в Ступино, рассказали сотрудники приюта. По их словам, поставщик пообещал заменить корм.

В приют вызвали врачей из городских ветеринарных служб. «Благодаря им большую часть животных удалось спасти. Предварительное предположение врачей, что это отравление фосфатом, судя по симптомам и по состоянию», — сказала директор приюта.

Точная причина отравления пока не установлена, добавила Силич. Результаты экспертизы будут готовы не раньше 5 октября. В связи с отравлением собак прокуратура Чехова начала проверку.

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Лохматая Душа Валентины Силич