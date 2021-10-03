Умер бизнесмен, бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Умер французский бизнесмен, бывший владелец Adidas и бывший президент марсельского футбольного клуба «Олимпик» Бернар Тапи.

Бернару Тапи было 78 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Бернар Тапи родился в семье водопроводчика и со временем стал одним из богатейших людей Франции. Он занимался скупкой, восстановлением бизнеса и последующей продажей обанкротившихся компаний. В течение трех лет — с 1990 по 1993 год — он владел компанией Adidas.

Тапи работал министром по вопросам городского развития в правительстве Франции при президенте Франсуа Миттеране, избирался депутатом Национального собрания Франции и Европарламента.

Марсельский «Олимпик» в то время, когда его президентом был Бернар Тапи, выиграл Лигу чемпионов.

В середине 1990-х годов бизнес Тапи начал рушиться. Он получил тюремный срок по делу об организации договорных матчей. Тапи также подозревали в мошенничестве при сделках по покупке и продаже Adidas.