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Продюсер Сергей Галоян, автор песен группы «Тату», заявил, что не даст разрешения исполнять их на трибьют-концерте, о проведении которого заявила участница группы Лена Катина.

Катина написала в инстаграме, что «официальный трибьют „Тату“ состоится весной 2022 года».

Галоян в ответ заявил, что не давал и не собирается давать разрешение на исполнение песен, в том числе таких хитов как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». В сторис в инстаграме продюсер показал текст уведомления, в котором пообещал обратиться в Арбитражный суд в случае неправомерного использования композиций, на которые у него есть авторское право.

Продюсер также написал, что Катина выступает с заявлениями, которые порочат его репутацию, и препятствует его текущим проектам — в частности, проведению трибьют-шоу «200 по встречной», которое Галоян планирует устроить до конца 2021 года.

Концерт «200 по встречной» запланирован на 20 ноября, он должен пройти на московской площадке Music Media Dome. В числе его заявленных участников — Вера Брежнева, Лариса Долина и IOWA.

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