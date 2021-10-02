Путин наградил Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, Ролдугин получил орден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ролдугин фигурировал в «Панамском архиве» как владелец офшорных компаний, через которые проходили миллиарды долларов. Журналисты называли музыканта «хранителем» денег Путина.

Ролдугин и Путин знакомы еще с молодости, сам президент ранее называл виолончелиста своим другом. По словам Ролдугина, он является крестным дочери президента РФ Марии.

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