Министр здравоохранения РФ: все барьеры для регистрации «Спутника» в ВОЗ сняты, остались административные процедуры

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для одобрения «Спутника» Всемирной организацией здравоохранения сняты. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины „Спутник V“ услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил Мурашко.

По словам министра, компании, которая занимается регистрацией вакцины «необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться».

В середине сентября в ВОЗ заявили, что приостановили процесс одобрения вакцины, так как во время инспекции на одном из заводов было обнаружено нарушение надлежащей практики производства. Представитель организации сообщал, что ВОЗ ждет уведомления об исправлении нарушений, после которого должна пройти новая инспекция.

На данный момент ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцины американских компаний Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, европейской AstraZeneca, китайских Sinopharm, Sinovac, а также индийской Serum Institute of India.

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