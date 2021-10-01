Жительница Брянска пыталась подкупить следователя, чтобы он сфабриковал политическое дело против ее мужа. Она надеялась, что это поможет получить убежище в США

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В Брянске местную жительницу задержали за попытку дачи взятки следователю за изготовление фиктивных документов об уголовном деле. Об этом сообщает управление СК по региону.

Женщина хотела, чтобы следователь изготовил фиктивные документы, подтверждающие уголовное преследование ее мужа за преступление «против основ конституционного строя Российской Федерации». На основании этих документов она рассчитывала получить политическое убежище в США.

29 сентября женщина передала сотруднику СК 30 тысяч рублей, после чего ее задержали. На допросе она призналась в преступлении.

Женщине уже предъявлены обвинения, следователи намерены просить суд отправить ее под домашний арест.

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