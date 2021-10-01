В Новой Москве запустили сервис маршрутки по требованию. Ее можно вызвать через приложение и доехать от дома до станции метро
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В Новой Москве начал работать сервис маршрутных такси по требованию. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Москвы.
Сервис позволяет пассажиру заказать маршрутку туда, где он находится, и доехать на ней до станции метро. Заказ делается через приложение «Московский транспорт», а стоимость поездки составляет 46 рублей.
Пока маршрутное такси по вызову доступно только для жителей четырех поселений Троицкого и Новомосковского округа, доехать можно из любой точки Сосенского, Десеновского, Воскресенского и Филимонковского поселения до станции метро «Прокшино» и обратно. В будущем количество маршрутов планируется увеличить.
В мэрии заявляют, что среднее время ожидания автобуса составит 10-20 минут.
Это первый и единственный сервис перевозок по требованию не только в Москве, но и в России. Жители ТиНАО могут заказать комфортный автобус, который приедет практически к их дому. По сути, это транспорт формата «от двери до двери». Комфортные и современные автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, USB-разъемами для зарядки гаджетов, климат-контролем, телевизором.