Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по основным ипотечным программам. Об это написали «Ведомости», а представители банка подтвердили изменение ставок.

Так, базовая ставка на приобретение вторичного жилья повышена с 7,7% до 8,1%. Также на 0,4 процентных пункта выросла и ставка для ипотеки на новостройки. Для рефинансирования ипотеки, полученной в других банках, теперь применяется ставка 8,2% вместо 7,9%.

Ставки по ипотеке с господдержкой, нецелевом кредите под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменились.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, напоминает «Интерфакс», ранее говорил, что если тренд на повышение ключевой ставки ЦБ сохранился на относительно длинном периоде времени, то ставки по ипотеке также будут расти.

ЦБ РФ последовательно повышает с весны 2021 года. Ставка выросла с 4,25% в марте до 6,75% в сентябре.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой