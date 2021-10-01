Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина

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Полиция задержала руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с Зубрилиным был задержан глава протестного отдела московского горкома партии Павел Иванов. Иванов больше недели находился в здании горкома, где, по версии МВД «пытался избежать административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях».

Как пояснили в партии, Зубрилин и Иванов в сопровождении избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышли из горкома, после чего поехали в ГУ МВД по Москве. На подъезде к зданию Иванова и Зубрилина «окружили 7-8 полицейских и доставили их обоих в ОВД „Тверское“».

Причину задержания полицейские не назвали.

КПРФ после выборов провела в Москве две несогласованные акции на Пушкинской площади, требуя отменить результаты онлайн-голосования. Из-за них ни один кандидат от КПРФ не прошел в Думу, хотя несколько человек при подведении итогов обычного голосования уверенно лидировали.

На самих акциях никого не задерживали, однако после митингов полицейские начали приходить к их участникам домой и составлять на них протоколы.

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