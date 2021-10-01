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«Медуза», я с тобой

Неизвестный бросил две бутылки с горючей смесью в здание правительства Мурманской области

Источник: Интерфакс

Неизвестный мужчина бросил две бутылки с горючей смесью в двери здания правительства Мурманской области в ночь на 1 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство информационной политики региона.

Огонь повредил вход в один из подъездов здания, где расположены кабинеты губернатора и его заместителей, а также залы заседаний. 

Mash сообщает, что в результате инцидента пострадал охранник. В здании в своих кабинетах в это время также находились чиновники городской администрации.

В Мурманске 30 сентября прошли выборы мэра (его выбирают депутаты городской думы). Единственный кандидат — бывшая министр образования области Ольга Дзюба, выдвинутая «Единой Россией», — не набрала необходимого числа голосов.

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«Медуза», я с тобой
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