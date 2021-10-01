ФСБ утвердила перечень несекретных данных, за сбор которых можно стать «иностранным агентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Федеральная служба безопасности опубликовала перечень сведений, не составляющих государственную тайну, которые могут быть использованы против безопасности России. Соответствующий приказ ведомства размещен на портале нормативно-правовых актов.

Создание такого перечня было предусмотрено поправкой к закону об «иностранных агентах», принятой в конце 2020 года. За их целенаправленный сбор любой человек — как гражданин России, так и другого государства — может быть внесен в реестр «иностранных агентов».

Всего в перечне 60 пунктов, среди сведений, за сбор которых можно стать «иностранным агентом», в частности есть такие:

сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и так далее;

сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов;

информация о закупках, проводимых армией — товаров, работ, услуг для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг;

сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;

сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);

сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;

сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» в одной или нескольких областях деятельности.

Законодательство предполагает, что люди, которые подпадают под критерии «иностранного агента», должны самостоятельно подать заявление о включении в соответствующий список в Минюст.

Если заниматься в интересах иностранных государств сбором информации, которая «может быть использована против безопасности России», и не подать заявление о включении в реестр, наступает уголовная ответственность. По соответствующей статье можно получить до пяти лет лишения свободы.

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