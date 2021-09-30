В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от ковида. За сутки умерли 867 человек

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По состоянию на 11:55 утра 30 сентября в России за сутки умерли 867 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимальное число умерших за сутки с начала пандемии. Предыдущие максимальные значения зарегистрировали в минувшие два дня — 28 сентября оперативный штаб сообщил о 852 умерших, 29 сентября — о 857.

Всего с начала пандемии в России, , умерли 207 255 человек с коронавирусом.

Всего за сутки коронавирус выявили у 23 888 человек, что стало максимальным значением с 25 июля, когда вирус обнаружили у 24 072 человек. С начала пандемии в России ковид выявили у 7 511 026 человек.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве (+3998 человек), Петербурге (+2077), Московской области (+1216), Самарской (+607) и Воронежской (+566) областях.

За сутки в России выздоровели 18 826 человек с коронавирусом (с начала пандемии — 6 672 767 человек).