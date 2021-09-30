«Спартак» обыграл «Наполи» со счетом 3:2 в Лиге Европы

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Московский «Спартак» обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:2 в матче второго тура Лиги Европы в Неаполе.

«Спартак» пропустил первый мяч уже на 13-й секунде матча (как пишет Sports.ru, это был один из самых быстрых голов в истории Лиги Европы), но во втором тайме забил три мяча, пропустив еще один гол в компенсированное время.

Дубль в составе российской команды оформил Квинси Промес, еще один мяч забил Михаил Игнатов.

В последний раз «Спартак» одерживал победу в основной сетке еврокубкового турнира в ноябре 2018 года. Тогда московская команда обыграла «Глазго Рейнджерс» со счетом 4:3 в Лиге Европы.

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