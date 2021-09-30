Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на территории школы в Москве. Его задержали

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Мужчина открыл стрельбу на территории школы на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД города.

Стрелявшего задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным полиции, стрелял отец одной из десятиклассниц. У нее произошел конфликт со знакомыми, о котором она рассказала отцу. Тот пришел в школу и «в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина «узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие».

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