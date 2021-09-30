Из-за беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 116 заключенных. Как минимум пять из них были обезглавлены

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В Эквадоре начались беспорядки в тюрьме города Гуаякиль. Погибли 116 заключенных, по меньшей мере пять из них были обезглавлены, сообщает агентство Associated Press.

На подавление беспорядков были отправлены около 400 полицейских. Двое сотрудников полиции были ранены.

Беспорядки начались 28 сентября, после того, как заключенные из одного крыла тюрьмы проникли в другое крыло и атаковали находившихся там узников, пишет «Би-би-си».

Причиной беспорядков стал конфликт между эквадорскими бандами Los Lobos и Los Choneros. Обе они, как считается, связаны с международными наркокартелями.

Власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации во всех тюрьмах страны. Они связали случившееся в недостатком персонала в пенитенциарных учреждениях и их переполненностью. В июле президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что заполняемость тюрем превышена на 30%.

Нынешние беспорядки в тюрьме стали самыми крупными в истории Эквадора. Похожие инциденты в стране происходят регулярно. В июле из-за волнений в нескольких тюрьмах были убиты 100 заключенных. В феврале в результате столкновений в трех пенитенциарных учреждениях погибли 79 заключенных.