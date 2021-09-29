«Нехорошо вредить другим людям». Telegram заблокировал каналы антиваксеров из-за призывов к насилию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Администрация мессенджера Telegram заблокировала два канала противников вакцинации от коронавируса из-за призывов к насилию, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале Durovʼs Channel.

Под блокировку попал телеграм-канал Basta Dittatura из Италии, в котором, по словам Дурова, подписчиков подстрекали причинять вред врачам и другим государственным служащим, связанным с вакцинацией.

Как отмечает Forbes, Дуров написал в Durovʼs Chat, что в этом канале и связанном с ним групповом чате публиковали личные данные врачей «и призывали к их казни». По его словам, ранее в сентябре прокурор Турина постановил закрыть Basta Dittatura, а он «склонен уважать власти Турина».

Команда Telegram предупредила администраторов канала, что они нарушают правила мессенджера, запрещающие призывы к насилию, но в Basta Dittatura на это не отреагировали.

Также Дуров сообщил, что Telegram заблокировал канал Menschenreise diskussion из Германии, где, как и в случае с итальянским каналом, активно подстрекали к насилию против врачей. В каждом из заблокированных телеграм-каналов состояли более 40 тысяч пользователей.

Павел Дуров отметил, что Telegram позволяет своим пользователям обсуждать различные антиковидные меры, которые, по их мнению, ограничивают их права. «Бороться за свои права нормально. Нехорошо вредить другим людям», — добавил он.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой