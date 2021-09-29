Редактора Doxa Армена Арамяна задержали на выходе из Главного следственного управления СК в Москве

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Сотрудники полиции задержали редактора студенческого издания Doxa Армена Арамяна, когда он выходил из здания Главного следственного управления СК в Москве.

По словам адвоката Леонида Соловьева из «Агоры», сообщает телеграм-канал издания, на Арамяна собираются составить протокол об административном правонарушении. Куда именно увезли журналиста, адвокату пока неизвестно. В каком правонарушении подозревают редактора Doxa, не уточняется.

Армен Арамян вместе с другими журналистами Doxa — Аллой Гутниковой, Владимиром Метелкиным и Натальей Тышкевич — является фигурантом уголовного дела . В качестве меры пресечения им избран запрет определенных действий. Фигуранты дела не могут использовать средства связи, общаться с кем-то, кроме адвокатов и близких родственников, а также выходить из дома на прогулки более, чем на два часа в день.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой