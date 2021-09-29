Минздрав предложил разрешить клиникам в Сколково ввозить незарегистрированные в России лекарства и вакцины

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Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник — участников Московского международного медицинского кластера (МММК) в инновационном центре Сколково. Соответствующие поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Если поправки примут, клиники МММК смогут ввозить незарегистрированные в России препараты с разрешения Росздравнадзора. Также клиники должны будут сообщать в фонд МММК — управляющую компанию кластера — о побочных действиях и нежелательных реакциях на иностранные лекарства. Фонд в свою очередь должен будет передать эти данные в Росздравнадзор.

Как отмечает медицинское издание Vademecum, закон и сейчас разрешает клиникам МММК использовать незарегистрированные в России препараты и медизделия. Но на практике это невозможно, поскольку пока не приняты подзаконные акты, которые определили бы механизм применения этого пункта.

Как пишет «Коммерсант» предложенные поправки позволят клиникам — участникам МММК распространять в России зарубежные вакцины от коронавируса. В декабре 2020 года одна из клиник кластера, «Хадасса» заявила о планах договориться о поставках в Россию вакцин Pfizer и Moderna, однако Росздравнадзор заявил, что законодательство это запрещает.

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