КНДР объявила о запуске первой в истории страны гиперзвуковой ракеты

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Северная Корея сообщила, что успешно испытала новую под названием «Хвасон-8». До этого у Пхеньяна не было оружия такого типа.

Испытания прошли утром 28 сентября в провинции Чаган, сообщило южнокорейское агентство «Ренхап», ссылаясь на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении ЦТАК ракету «Хвасон-8» назвали «стратегическим оружием», что может подразумевать, что она может нести ядерный заряд, отмечает BBC News.

Представители КНДР назвали ракету одной из «пяти наиболее важных» новых систем вооружений. Такие системы упоминаются в пятилетнем военном плане Северной Кореи, принятом в январе 2021 года.

28 сентября комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила в сторону Японского моря как минимум одну ракету. Источники агентства Kyodo говорили, что это была баллистическая ракета малой дальности.

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