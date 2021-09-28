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«Медуза», я с тобой

В жилом доме в Гетеборге произошел взрыв. Более 20 человек госпитализированы

Источник: Aftonbladet

В Гетеборге на юго-западе Швеции в ночь на 28 сентября произошел взрыв в жилом доме. По данным Aftonbladet, в больницы города доставлены более 20 пострадавших в результате взрыва. Состояние как минимум троих госпитализированных оценивается как тяжелое.

Взрыв, по предварительным данным, произошел в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения.

Из пострадавшего дома и соседних зданий эвакуированы от 100 до 200 человек, сообщило агентство TT. Очевидцы рассказали, что некоторые жители дома, в котором произошел взрыв, выпрыгивали с балконов.

Причины взрыва пожарные службы и правоохранительные органы Швеции пока не называют.

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«Медуза», я с тобой
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