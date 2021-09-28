Цена нефти Brent превысила 80 долларов за баррель

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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 28 сентября превысила отметку 80 долларов за баррель, следует из материалов биржи. Это максимальное значение с октября 2018 года.

В 8:05 по Москве один баррель стоил 80,16 доллара, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов 27 сентября фьючерсы подорожали на 1,44 доллара (1,8%) — до 79,53 доллара за баррель.

Накануне аналитики Goldman Sachs повысили прогноз стоимости Brent на конец 2021 года с 80 до 90 долларов за баррель. По мнению Goldman Sachs, рынок нефти может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем считалось. Аналитики объяснили свой прогноз тем, что из-за последствий урагана «Ида», прошедшего в США, в Мексиканском заливе приостановили значительную часть добывающих мощностей.

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