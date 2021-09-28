Суд в США решил полностью освободить от наказания 66-летнего Джона Хинкли, стрелявшего в Рональда Рейгана 40 лет назад

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Суд в Вашингтоне объявил, что с 66-летнего Джона Хинкли-младшего, совершившего покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году, в июне 2022 года снимут все судебные ограничения, если он будет соблюдать их до этого времени, а его психическое состояние будет стабильным.

Как сообщает Associated Press, федеральный судья округа Колумбия Пол Фридман собирается вынести решение по этому вопросу на этой неделе. Во время заседания 27 сентября судья отметил, что Хинкли не проявлял никаких симптомов активного психического расстройства, не вел себя агрессивно и не интересовался оружием с 1983 года. Фридман считает, что если бы Хинкли не пытался убить президента, то его бы освободили «очень-очень-очень давно».

Власти США первоначально выступали против освобождения Джона Хинкли, но после независимого обследования изменили свою точку зрения. Теперь они считают, что Хинкли может быть полностью освобожден от наказания, если в течение девяти месяцев у него не будет симптомов активного психического расстройства.

Президентский фонд имени Рональда Рейгана, в свою очередь, выступил против освобождения Хинкли, указав, что он по-прежнему представляет опасность для окружающих.

30 марта 1981 года Джон Хинкли-младший выстрелил в 40-го президента США Рональда Рейгана у отеля Hilton в Вашингтоне. Рейган получил ранение в легкое. Всего пострадали четыре человека. Пресс-секретарь президента Джеймс Брейди получил тяжелое ранение мозга, он умер в 2014 году. Джон Хинкли говорил, что пошел на преступление, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, в которую он влюбился.

Суд признал Хинкли невиновным в покушении по причине невменяемости. Мужчину отправили в психиатрическую лечебницу, где он провел 34 года. В начале 2000-х ему разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили жить в доме матери в штате Виргиния.

После освобождения Джону Хинкли запретили владеть оружием, употреблять алкоголь, общаться с прессой, контактировать с семьей Рейгана и Фостер. Он должен уведомлять власти, если собирается уехать более чем на 120 километров от дома. Его учетные записи в интернете находятся под контролем властей.

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